 Збірна Португалії у більшості переграла Катар у контрольному матчі | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна Португалії у більшості переграла Катар у контрольному матчі

Сьогодні 21:55 158 0
Матч Катар завершував у 9-ох
Збірна Португалії у більшості переграла Катар у контрольному матчі
#Португалія, #Катар

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі збірна Португалії святкувала перемогу над Катаром.

У середині першого тайму Сілва та Отаріу забезпечили португальцям перевагу у два голи. Наприкінці тайму Катар залишився у меншості - Варшам отримав червону картку. У другому таймі зустрічі Хассан один гол відіграв.

Наприкінці матчу португальці забили третій гол - Фернандеш реалізував пенальті. Матч Катар завершував у 9-ох - у компенсовані хвилини червону карту отримав Буалем Хухі.

Контрольний матч
4 вересня

Португалія - Катар 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Сілва, 2:0 - 25 Отавіу, 2:1 - 61 Хассан, 3:1 - 87 Фернандеш (пен)

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