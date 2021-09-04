Збірна Фінляндії здолала Казахстан у кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі 5-го туру європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Фінляндії приймала Казахстан.
Господарі святкували перемогу з рахунком 1:0. Як наслідок Фінляндія обійшла Україну у турнірній таблиці групи.
Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація
Група D
4 вересня
Фінляндія - Казахстан 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 60 Пох’янпало
Нагадаємо, Харатін не потрапив до заявки збірної України на матч з Францією.
Сьогодні, 4 вересня, збірна України прийме національну команду Франції в рамках п'ятого туру відбору на чемпіонат світу-2022 в Катарі.