Збірна Фінляндії здолала Казахстан у кваліфікації ЧС-2022

Фіни обійшли українців у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Фінляндії приймала Казахстан.

Господарі святкували перемогу з рахунком 1:0. Як наслідок Фінляндія обійшла Україну у турнірній таблиці групи.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація

Група D

4 вересня

Фінляндія - Казахстан 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 60 Пох’янпало

Нагадаємо, Харатін не потрапив до заявки збірної України на матч з Францією.

Сьогодні, 4 вересня, збірна України прийме національну команду Франції в рамках п'ятого туру відбору на чемпіонат світу-2022 в Катарі.