Джерело - sport.ua.
Відомий коментатор Олексій Андронов не розуміє, чому в.о. головного тренера збірної України був призначений 64-річний Олександр Петраков.
Про це заявив сам журналіст.
"Якісь зовсім дивні новини з Києва надходять. Андрій Шевченко і його помічники дали пресконференцію. Де декілька разів прямо було сказано - йти зі збірної вони не збиралися. І підвищення гонорарів не просили.
Тепер зовсім незрозуміло, як і чому на чолі збірної опинився Петраков.
А ще звертає на себе увагу дата заходу - напередодні гри з Францією.
Щасливою таку ситуацію точно не назвеш...", - зазначив Андронов.
Матч відбору на ЧС-2022 Україна - Франція відбудеться в Києві на НСК Олімпійський у суботу, 4 вересня, о 21:45 за київським часом.
Раніше, Шевченко заявив, що не планував залишати збірну України.