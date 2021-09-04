Відомий коментатор Олексій Андронов не розуміє, чому в.о. головного тренера збірної України був призначений 64-річний Олександр Петраков.

Про це заявив сам журналіст.

"Якісь зовсім дивні новини з Києва надходять. Андрій Шевченко і його помічники дали пресконференцію. Де декілька разів прямо було сказано - йти зі збірної вони не збиралися. І підвищення гонорарів не просили.

Тепер зовсім незрозуміло, як і чому на чолі збірної опинився Петраков.

А ще звертає на себе увагу дата заходу - напередодні гри з Францією.

Щасливою таку ситуацію точно не назвеш...", - зазначив Андронов.