Обидва гравці хочуть виступати за каталонський клуб

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона хоче підписати нові контракти з вихованцями команди Ансуї Фаті і Педрі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Фаті вже повідомили, що клуб готовий запропонувати йому новий довгостроковий контракт, якщо він хоче

"Блаугранас" налаштовані оптимістично, так як знає, що Фаті хоче залишитися в клубі.

Крім того, каталонський клуб хоче продовжити контракт з Педрі. У чинній угоді є опція продовження на два сезони, але Барселона хоче дати йому новий контракт на 5 років, щоб показати, як сильно клуб вірить в нього.

Нагадаємо, Барселона погодила контракт з Ольмо.