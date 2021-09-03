Барселона погодила контракт з Ольмо

Іспанському клубу залишилося домовитися з Лейпцигом

Каталонська Барселона погодила п'ятирічний контракт з вінгером Лейпцига Дані Ольмо.

Про це повдіомляє Mundo Deportivo.

23-річний Ольмо готовий в майбутньому повернутися на Камп Ноу, але блаугранас потрібно домовитися з його нинішнім клубом.

Іспанець - вихованець Барселони, але в 16-річному віці перебрався в загребське Динамо, де відіграв п'ять з половиною років.

В Лейпциг Ольмо перейшов на початку 2020 року. У Німеччині Дані провів 61 матч, забивши 12 м'ячів і віддавши 13 результативних передач.

Також на рахунку Ольмо 16 матчів і три забиті м'ячі в складі збірної Іспанії.

Нагадаємо, Барселона зменшила зарплатну відомість на 145 мільйонів.