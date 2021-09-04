Глава Ла-Ліги розкритикував ФІФА

Джерело - Чемпіон.
Президент Ла-Ліги Хав'єр Тебас не підтримує плани ФІФА частіше проводити чемпіонати світу з футболу.
Про це він заявив у Твіттері.
"Вони більше не знають, що винайти, щоб і далі топити національні ліги і турніри УЄФА. Одні зі своєю Суперлігою, інші - а саме ФІФА - змушують клуби відмовлятися від гравців, які не можуть виступати за тих, хто їм платить... А тепер ще винаходите чемпіонати світу кожні 2 роки? Божевілля", - написав Тебас в твіттері.
Нагадаємо, глава відділу ФІФА по глобальному розвитку футболу Арсен Венгер запропонував проводити чемпіонат світу кожні два роки, починаючи з 2028-го.