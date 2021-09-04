Україна - Франція 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна України завдяки голу Миколи Шапаренка здобуває нічию в матч проти чинного чемпіона світу - Франції!

90' Кімпембе порушив правила проти Сікана у центрі поля. Штрафний для збірної України.

90' Дюбуа подавав з правого флангу, але вдалося відбитися нашим гравцям.

90' Ще одна заміна від Олександра Петракова, замість Андрія Ярмоленка на поле вийшов Олександр Зубков.

90' Рабйо виконував подачу з лівого флангу, Діабі в центр скидував, але Степаненко вибив м'яч подалі.

90' Шість хвилин додав арбітр до основного часу.

90' Заміна в складі збірної України. Замість Миколи Шапаренка на поле вийшов Сергій Сидорчук.

89' Маліновський отримав жовту картку за зрив атаки. Руслан потягнув за футболку Грізмання.

88' Ярмоленко за розмови отримав жовту картку.

87' З кутового подавав Грізманн, але українці відбилися.

86' Рабйо потужно пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Пятов перевів м'яч на кутовий.

85' Маліновський у центрі поля вдарив по ногах Рабйо. Штрафний для гостей.

84' Тимчик класно подавав у штрафний майданчик, але французькі захисники вибили м'яч подалі.

83' Чуамені не зміг продовжити матч, замість нього на поле вийшов Верету.

82' Подвійна заміна в складі збірної України. Замість Циганкова та Яремчука на поле вийшли Маліновський та Сікан

80' Степаненко та Чуамені зіткнулися у ценрі поля. Обидва футболіста на газоні, медики надають допомогу.

79' Погба пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Пятов забрав м'яч у руки.

78' Діабі подавав у штрафний майданчик, але Забарний вибив м'яч за межі поля.

77' Бензема у штрафному майданчику класно скинув на Діабі, той пройшов захисника і пробивав повз Пятова, але влучив у стійку. Пощастило зараз збірній України!

75' Хтось з уболівальниківн на поле вибіг, невелика затримка в нашому матчі.

74' Рабйо ззаду вдарив Ярмоленка по ногах, але арбітр цей момент не помітив, французи будуть розпочинати позиційну атаку.

73' Тимчик класно виконав подачу з правого флангу, але у Яремчука удар не вийшов, Льоріс забрав м'яч у руки.

71' Погба намагався запустити Діабі в забігання по флангу, але вийшло засильно, м'яч знову в збірної України.

69' Розігрували українці трикутник на фланзі, біля воріт збірної Франції, але Андрій Ярмоленко забрався в офсайд.

67' Грізманн розіграв з Рабйо кутовий, Адріан навісив на ближню штангу, куди вбіг Зума і пробив головою, але не влучив у площину воріт.

65' Подвійна заміна в складі збірної Франції. Замість Марсьяля і Комана на поле вийшли Бензема і Діабі.

63' Коман класно виконував розрізний пас на Грізманна, який з розвороту пробивав, але трохи вище воріт полетів м'яч.

62' Кімпембе виконував закидання на Марсьяля, але Пятов вчасно вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

61' Тепер уже Шапаренко подавав, але французи відбилися.

60' Намагався "сухий лист" виконати Циганков, але Погба головою вибив м'яч на ще один корнер.

59' Ярмоленко класно віддав незрячий пас на Тимчика, той продовжував у центр на Степаненко, але Зума вибив м'яч на кутовий.

57' Чуамені наступив на ногу Миколенку у центрі поля, але підвівся українець і продовжив поєдинок.

55' Рабйо прострілював у штрафний майданчик, але Шапаренко підстрахував партнерів і перехопив м'яч.

53' Перев'язали голову правому захиснику збірної України і він продовжив матч.

51' На газоні опинився Рабйо та Тимчик після цієї боротьбі, медики надають допомогу футболістам.

50' Гол! Збірна Франції відіграє один м'яч. Райбо виграв верхову боротьбу у Тимчика, снаряд відскочив до Марсьяля, який потужно пробив Пятова.

48' Миколенко на газоні опинився після зіткнення з Команом, за голову тримається український оборонець.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна України перемагає Францію завдяки фантастичному голу Миколи Шапаренка!

45' 2 хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' ГОООООООЛ! Збірна України виходить вперед! Яремчук пішов на фланзі від Кімпембе, прострілив у центр, Циганков втратив м'яч у боротьбі з Зумою, але першим на підборі був Шапаренко, який у дотик пробив у дев'ятку. Без шансів для Льоріса.

43' Миколенко намагався втікти у контратаку самотужки, але пішовши від Дюбуа наткнувся на Чуамені, який відібрав в українця м'яч.

41' Встав Циганков після допомоги медиків і продовжує поєдинок!

39' Циганков на газоні лежить! Тримається за стегно українець!

38' Циганков класно виконав подачу на Ярмоленка, Андрій потилицею пробивав, але Льоріс забрав м'яч у руки.

37' У верховій боротьбі Погба порушив правила проти Шапаренка. Небезпечний штрафний для нашої команди.

36' Погба у центрі поля знову поклав на газон Шапаренка, ще один штрафний для нашої команди.

35' Циганков класно подав на Ярмоленка, Андрій з льоту пробивав, Льоріс врятував свою команду, а добивання Забарного вийшло вкрай неточним, м'яч полетів вище воріт! Гольовий момент в збірної України!

34' Циганков проривався лівим флангом, але подача не дійшла до адресата, кутовий на користь збірної України.

33' Коман пробивав з-за меж штрафного майданчика, але вище воріт полетів м'яч.

32' Миколенко у центрі поля збив Погба, арбітр зафіксував штрафний удар на користь французів.

30' Контролюють гравці збірної України м'яч на власній половині поля, але особливого просування вперед немає.

28' Шапаренко виконував подачу з лівого флангу, але м'яч полетів у руки Льорісу.

27' Грізманн пробивав з льоту з-за меж штрафного майданчика, але удар Антуана пройшовся поруч з дальньою штангою.

25' Декілька ударів виконували французи, але захисники збірної України заблокували ці постріли.

23' Контролюють більше м'яч французи, але до небезпечних моментів справа не доходить.

21' Шапаренко класно прикрив м'яч корпусом на власній половині поля і змусив Погба порушити правила.

19' Шапаренко класно по центру проривався, віддав на Ярмоленка, який подавау у штрафний майданчик, але у Яремчука удар не вдався, м'яч пішов набагато вище воріт.

17' Віддавав по флангу Яремчук на хід Миколенку, але того випередив Дюбуа і виніс м'яч за бокову лінію.

15' Відмінну діагональ вирізав на лівий фланг Погба. Сюди підключався Дінь, але вчасно повернувся в оборону Тимчик і виніс м'яч в аут.

13' Погба виконував закидання на Марсьяля, але Кривцов випередив нападника МЮ і вибив м'яч подалі.

11' Погба пробивав головою після подачі з кутового, але Пятов добре обрав позицію і забрав м'яч у руки.

10' Степаненко у центрі поля збив Марсьяля, штрафний удар зафіксував арбітр.

9' Ярмоленко подавав у штрафний майданчик, Циганков намагався продовжити головою далі, але вийшло невдало - удар від воріт для збірної Франції.

8' Чуамені виконував закидання на Погба, але Пятов вийшов з воріт і упевнено забрав м'яч у руки.

7' Марсьяль виконував подау з лівого флангу, але Кривцов головою вибив м'яч в аут.

6' Ярмоленко намагався пройти Діня на правому фланзі, але помилився у дриблінгу та випустив м'яч за межі поля.

4' Яремчук перехопив м'яч у центрі поля і віддав його на Ярмоленка, Андрій пробивав з-за меж штрафного, але вище воріт полетів м'яч.

3' Класно Миколенко з Циганковим обігралися, але передачу на Яремчука перехопив Рабйо.

2' У центрі поля Шапаренко підіграв собі рукою, суддя це помітив і призначив штрафний.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн України!

Лунає гімн Франції.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Україна: Пятов, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук

Запасні: Бойко, Різник, Соболь, Сирота, Сидорчук, Маліновський, Зубков, Макаренко, Корнієнко, Качараба, Сікан, Караваєв

Франція: Льоріс, Кімпембе, Погба, Грізманн, Дінь, Зума, Дюбуа, Марсьяль, Коман, Чуамені, Рабйо

Запасні: Манданда, Меньян, Варан, Мюкіле, Дьябі, Гендузі, Верету, Бензема, Лангле, Ернандес

Збірна України зіграє проти Франції в рамках відбору на Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться в суботу, 4 вересня, о 21:45 за київським часом на НСК Олімпійському в Києві.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.