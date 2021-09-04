Україна - Франція 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Завершується перший тайм! Збірна України перемагає Францію завдяки фантастичному голу Миколи Шапаренка!

45' 2 хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' ГОООООООЛ! Збірна України виходить вперед! Яремчук пішов на фланзі від Кімпембе, прострілив у центр, Циганков втратив м'яч у боротьбі з Зумою, але першим на підборі був Шапаренко, який у дотик пробив у дев'ятку. Без шансів для Льоріса.

43' Миколенко намагався втікти у контратаку самотужки, але пішовши від Дюбуа наткнувся на Чуамені, який відібрав в українця м'яч.

41' Встав Циганков після допомоги медиків і продовжує поєдинок!

39' Циганков на газоні лежить! Тримається за стегно українець!

38' Циганков класно виконав подачу на Ярмоленка, Андрій потилицею пробивав, але Льоріс забрав м'яч у руки.

37' У верховій боротьбі Погба порушив правила проти Шапаренка. Небезпечний штрафний для нашої команди.

36' Погба у центрі поля знову поклав на газон Шапаренка, ще один штрафний для нашої команди.

35' Циганков класно подав на Ярмоленка, Андрій з льоту пробивав, Льоріс врятував свою команду, а добивання Забарного вийшло вкрай неточним, м'яч полетів вище воріт! Гольовий момент в збірної України!

34' Циганков проривався лівим флангом, але подача не дійшла до адресата, кутовий на користь збірної України.

33' Коман пробивав з-за меж штрафного майданчика, але вище воріт полетів м'яч.

32' Миколенко у центрі поля збив Погба, арбітр зафіксував штрафний удар на користь французів.

30' Контролюють гравці збірної України м'яч на власній половині поля, але особливого просування вперед немає.

28' Шапаренко виконував подачу з лівого флангу, але м'яч полетів у руки Льорісу.

27' Грізманн пробивав з льоту з-за меж штрафного майданчика, але удар Антуана пройшовся поруч з дальньою штангою.

25' Декілька ударів виконували французи, але захисники збірної України заблокували ці постріли.

23' Контролюють більше м'яч французи, але до небезпечних моментів справа не доходить.

21' Шапаренко класно прикрив м'яч корпусом на власній половині поля і змусив Погба порушити правила.

19' Шапаренко класно по центру проривався, віддав на Ярмоленка, який подавау у штрафний майданчик, але у Яремчука удар не вдався, м'яч пішов набагато вище воріт.

17' Віддавав по флангу Яремчук на хід Миколенку, але того випередив Дюбуа і виніс м'яч за бокову лінію.

15' Відмінну діагональ вирізав на лівий фланг Погба. Сюди підключався Дінь, але вчасно повернувся в оборону Тимчик і виніс м'яч в аут.

13' Погба виконував закидання на Марсьяля, але Кривцов випередив нападника МЮ і вибив м'яч подалі.

11' Погба пробивав головою після подачі з кутового, але Пятов добре обрав позицію і забрав м'яч у руки.

10' Степаненко у центрі поля збив Марсьяля, штрафний удар зафіксував арбітр.

9' Ярмоленко подавав у штрафний майданчик, Циганков намагався продовжити головою далі, але вийшло невдало - удар від воріт для збірної Франції.

8' Чуамені виконував закидання на Погба, але Пятов вийшов з воріт і упевнено забрав м'яч у руки.

7' Марсьяль виконував подау з лівого флангу, але Кривцов головою вибив м'яч в аут.

6' Ярмоленко намагався пройти Діня на правому фланзі, але помилився у дриблінгу та випустив м'яч за межі поля.

4' Яремчук перехопив м'яч у центрі поля і віддав його на Ярмоленка, Андрій пробивав з-за меж штрафного, але вище воріт полетів м'яч.

3' Класно Миколенко з Циганковим обігралися, але передачу на Яремчука перехопив Рабйо.

2' У центрі поля Шапаренко підіграв собі рукою, суддя це помітив і призначив штрафний.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн України!

Лунає гімн Франції.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Україна: Пятов, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук

Запасні: Бойко, Різник, Соболь, Сирота, Сидорчук, Маліновський, Зубков, Макаренко, Корнієнко, Качараба, Сікан, Караваєв

Франція: Льоріс, Кімпембе, Погба, Грізманн, Дінь, Зума, Дюбуа, Марсьяль, Коман, Чуамені, Рабйо

Запасні: Манданда, Меньян, Варан, Мюкіле, Дьябі, Гендузі, Верету, Бензема, Лангле, Ернандес

Збірна України зіграє проти Франції в рамках відбору на Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться в суботу, 4 вересня, о 21:45 за київським часом на НСК Олімпійському в Києві.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.