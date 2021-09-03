Стала відома заявка Динамо на Лігу чемпіонів

На груповий етап турніру заявлено 30 футболістів

Джерело - ФК Динамо.

Київське Динамо подало заявку команди на груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2021/2022.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На груповий етап турніру заявлено 30 футболістів: 25 гравців - за списком А та 5 - за списком Б.

Голкіпери:

1. Георгій Бущан

35. Руслан Нещерет (заявка Б*)

51. Валентин Моргун (Б)

71. Денис Бойко

Захисники:

6. Микита Бурда

13. Артем Шабанов

16. Віталій Миколенко

20. Олександр Караваєв

24. Олександр Тимчик

25. Ілля Забарний (Б)

34. Олександр Сирота (Б)

55. Костянтин Вівчаренко (Б)

94. Томаш Кендзьора

Півзахисники:

5. Сергій Сидорчук

7. Беньямін Вербич

8. Володимир Шепелєв

10. Микола Шапаренко

14. Карлос де Пена

15. Віктор Циганков

17. Богдан Лєднєв

18. Олександр Андрієвський

19. Денис Гармаш

22. Вітіньйо

29. Віталій Буяльський

99. Денис Антюх

Нападники:

9. Ерік Рамірес

28. Владислав Кулач

41. Артем Бєсєдін

73. Ілля Шкурін

89. Владислав Супряга

Тренер: Мірча Луческу

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