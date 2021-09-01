Динамо підтвердило оренду Жерсона Родрігеса

Родрігес все ж не буде грати в УПЛ

Джерело - ФК Динамо.

Люксембурзький легіонер Динамо Жерсон Родрігес поточний сезон проведе на правах оренди у французькому клубі Труа.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Труа в минулому сезоні виграв Лігу 2 та здобув право виступати у найвищому дивізіоні чемпіонату Франції. Однак після стартових чотирьох турів команда посідає останнє місце, набравши один бал.

Жерсон Родрігес перейшов до Динамо в серпні 2019-го з японського клубу Джубіло Івата. Взимку 2020-го переходив на правах оренди в турецький Анкарагюджю, однак влітку минулого року повернувся і отримав новий шанс від Мірчі Луческу.

Нагадаємо, 31 серпня Жерсон Родрігес у Мілані успішно пройшов медичний огляд для переходу в Салернітану, але трансфер у клуб Серії A зірвався.