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Сопко: Караваєв - не захисник

Сьогодні 14:44 343 0
Олександр Сопко прокоментував гру Олександра Караваєва у матч проти збірної Казахстану
Сопко: Караваєв - не захисник
#Караваєв

Джерело - zbirna.com.

Захисник збірної України Олександр Караваєв провалив матч проти Казахстану.

Про це розповів Колишній футболіст Шахтаря Олександр Сопко.

"Караваєв — не захисник за футбольною освітою. Він правий півзахисник — за лінією. У свої кращі роки Саша борознив брівку від і до. У нього хороша дистанційна швидкість, він може витримати темп гри. Однак у Караваєва ніколи не було ігрової витонченості. До того ж зараз він зменшив оберти, і відразу назовні вилізли його недоліки — в тактиці, в роботі з м'ячем, в єдиноборствах.

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І якщо у Динамо на внутрішній арені у Саші ці недоліки не відчувалися, то в міжнародних матчах вони позначалися швидко. І пенальті він привозив, і надмірно валявся на газоні після контакту з суперником. А це не почерк справжнього захисника, який не повинен програвати єдиноборства, а якщо треба, то і врізати супернику...

Таким чином, збірна України стала заручником відсутності конкуренції на позиції Караваєва. Тренер понадіявся на досвідченість Караваєва, на те, що він — універсальний солдат. Але Караваєв не зміг. Може, і рано Сашу списувати, але я боюся, щоб цей провал його не підкосив", — вважає Сопко.

У суботу, 4 вересня, збірна України на стадіоні НСК Олімпійський прийме національну команду Франції в рамках п'ятого туру групового етапу європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі.

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