 Луческу: Буду обговорювати з гравцями Динамо їх виступ у збірній України | Футбол | Champion.com.ua
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Луческу: Буду обговорювати з гравцями Динамо їх виступ у збірній України

Сьогодні 19:10 407 0
Фахівець - про помилки у поєдинку з Казахстаном
Луческу: Буду обговорювати з гравцями Динамо їх виступ у збірній України
#Україна, #Луческу, #Динамо

Джерело - Fanatik.ro.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу з гравцями команди обговорить помилки, які вони допустили у матчі відбіркового циклу ЧС-2022 між збірними України та Казахстану (2:2).

Про це заявив сам фахівець.

"Хоч би що там було, в футболі можливо все. На сьогодні досягнуто рівня збалансованості національних збірних. Саме це ми побачили в матчі між Казахстаном і Україною. Навіть мої гравці помилялися. Я буду обговорювати з ними все цим моменти і аналізувати їх гру в збірної.

Караваєв не захисник, він краще грає на правому фланзі атаки. У моменті з голом він не встиг повернутися і накрити свого опонента. Я не використовую Караваєва в захисті, тому що в атаці він діє краще.

Цей результат зменшує шанси збірної України. Були допущені помилки, які стали вирішальними", - зазначив Луческу.

У суботу, 4 вересня, збірна України на стадіоні НСК Олімпійський прийме національну команду Франції в рамках п'ятого туру групового етапу європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі.

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