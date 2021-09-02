Луческу: Буду обговорювати з гравцями Динамо їх виступ у збірній України

Джерело - Fanatik.ro.
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу з гравцями команди обговорить помилки, які вони допустили у матчі відбіркового циклу ЧС-2022 між збірними України та Казахстану (2:2).
Про це заявив сам фахівець.
"Хоч би що там було, в футболі можливо все. На сьогодні досягнуто рівня збалансованості національних збірних. Саме це ми побачили в матчі між Казахстаном і Україною. Навіть мої гравці помилялися. Я буду обговорювати з ними все цим моменти і аналізувати їх гру в збірної.
Караваєв не захисник, він краще грає на правому фланзі атаки. У моменті з голом він не встиг повернутися і накрити свого опонента. Я не використовую Караваєва в захисті, тому що в атаці він діє краще.
Цей результат зменшує шанси збірної України. Були допущені помилки, які стали вирішальними", - зазначив Луческу.
У суботу, 4 вересня, збірна України на стадіоні НСК Олімпійський прийме національну команду Франції в рамках п'ятого туру групового етапу європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі.