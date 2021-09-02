Луческу: Буду обговорювати з гравцями Динамо їх виступ у збірній України

Фахівець - про помилки у поєдинку з Казахстаном

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу з гравцями команди обговорить помилки, які вони допустили у матчі відбіркового циклу ЧС-2022 між збірними України та Казахстану (2:2).

Про це заявив сам фахівець.

"Хоч би що там було, в футболі можливо все. На сьогодні досягнуто рівня збалансованості національних збірних. Саме це ми побачили в матчі між Казахстаном і Україною. Навіть мої гравці помилялися. Я буду обговорювати з ними все цим моменти і аналізувати їх гру в збірної. Караваєв не захисник, він краще грає на правому фланзі атаки. У моменті з голом він не встиг повернутися і накрити свого опонента. Я не використовую Караваєва в захисті, тому що в атаці він діє краще. Цей результат зменшує шанси збірної України. Були допущені помилки, які стали вирішальними", - зазначив Луческу.

У суботу, 4 вересня, збірна України на стадіоні НСК Олімпійський прийме національну команду Франції в рамках п'ятого туру групового етапу європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі.