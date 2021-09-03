Хавбек Барселони перейшов у Бешикташ

П'янич покинув Барселону

Джерело - Чемпіон.

Бешикташ оголосив про перехід хавбека Барселони Міралема П'янича.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Угода розрахована на рік, а турецький клуб виплачуватиме зарплату боснійця у розмірі 2,75 млн євро за сезон.

П'янич перебрався до "блаугранас" влітку 2020 року та відіграв у 30 матчах у всіх турнірах, здебільшого виходячи на заміну. У поточній кампанії Куман не розраховує на хавбека, не випустивши його ще жодного разу на поле.

Нагадаємо, Барселона зменшила зарплатну відомість на 145 мільйонів.