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Хавбек Барселони перейшов у Бешикташ

Сьогодні 09:12 372 0
П'янич покинув Барселону
Хавбек Барселони перейшов у Бешикташ
#П'янич, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Бешикташ оголосив про перехід хавбека Барселони Міралема П'янича.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Угода розрахована на рік, а турецький клуб виплачуватиме зарплату боснійця у розмірі 2,75 млн євро за сезон.

П'янич перебрався до "блаугранас" влітку 2020 року та відіграв у 30 матчах у всіх турнірах, здебільшого виходячи на заміну. У поточній кампанії Куман не розраховує на хавбека, не випустивши його ще жодного разу на поле.

Нагадаємо, Барселона зменшила зарплатну відомість на 145 мільйонів.

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