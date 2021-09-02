СК Дніпро-1 підписав вихованця Бенфіки

Угода розрахована на два роки

26-річний португальський центральний захисник Нельсон Маседу Монте став гравцем Дніпра-1.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на два роки.

Нельсон Монте народився у португальському місті Віла-ду-Конді і є вихованцем Бенфіки (2008-2012) і Ріу Аве (2012-2014). Вся ігрова кар'єра футболіста пройшла у Ріу Аве, за який він зіграв 103 матчі у вищому дивізіоні, 17 матчів у Кубку Португалії і 3 поєдинки у Лізі Європи.

Також Нельсон Монте зіграв 18 матчів за збірні Португалії U-19 та U-20.

Монте приєднався до Дніпра-1 на правах вільного агента. Орієнтовна вартість футболіста складає €700 тисяч.

Нагадаємо, Дніпро-1 вирвав перемогу в Металіста 1925.