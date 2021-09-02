 СК Дніпро-1 підписав вихованця Бенфіки | Футбол | Champion.com.ua
Крипак здобув чергову золоту медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 11:44 1024
Усик та Ломаченко опустилися в оновлених рейтингах WBA
Сьогодні 17:39 264
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 вересня
Сьогодні 15:43 900
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 15:35 134123 3
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 2 вересня
Сьогодні 13:34 7399
Ботурчук здобула ще одну срібну медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 13:28 645
Коль вдруге став срібним призером Паралімпіади
Сьогодні 12:39 309
Збірна України стала срібним призером Паралімпіади з настільного тенісу
Сьогодні 12:03 1804
Мерешко здобула срібну медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 11:21 561
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Сьогодні 10:51 2831
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Олександр Хижняк одружився
Олександр Хижняк одружився Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:14 562
Роналду повернувся в Манчестер, на Олд Трафорді на нього чекає справжнє безумство
Роналду повернувся в Манчестер, на Олд Трафорді на нього чекає справжнє безумство Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:22 578
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:10 2068
Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану
Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:18 1351
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:51 2817
Футболіст Динамо приніс перемогу збірній Люксембургу
Футболіст Динамо приніс перемогу збірній Люксембургу Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:19 1527
Відео дня. Роналду переписав історію та встановив світовий рекорд
Відео дня. Роналду переписав історію та встановив світовий рекорд Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:21 2650
Збірна Казахстану зрівнює рахунок у матчі проти України
Збірна Казахстану зрівнює рахунок у матчі проти України Valeriy Ruchka
Вчора 18:43 1073
Яремчук на 2-й хвилині забив шедевральний гол у ворота Казахстану
Яремчук на 2-й хвилині забив шедевральний гол у ворота Казахстану Valeriy Ruchka
Вчора 17:21 3689 1
Наймиліше фото дня. Влада Зінченко привітала дочку з першим місяцем життя
Наймиліше фото дня. Влада Зінченко привітала дочку з першим місяцем життя Valeriy Ruchka
Вчора 14:50 3290
Боєць нокаутував майбутнього суперника на дуелі поглядів
Боєць нокаутував майбутнього суперника на дуелі поглядів Valeriy Ruchka
31.08.2021 16:30 2366
Перемога чи зрада? Український призер Паралімпіади просив російського громадянства
Перемога чи зрада? Український призер Паралімпіади просив російського громадянства Valeriy Ruchka
31.08.2021 15:23 66668 5
Відео дня. Легендарний Буффон своїми сейвами вирвав перемогу для команди
Відео дня. Легендарний Буффон своїми сейвами вирвав перемогу для команди Андрій Дунець
31.08.2021 11:34 2552
Про провали Шахтаря, Зорі, Колоса та Львова - ТаТоТаке
Про провали Шахтаря, Зорі, Колоса та Львова - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
31.08.2021 11:05 651
Оболонь опублікувала відео зі спірними моментами на користь Металіста
Оболонь опублікувала відео зі спірними моментами на користь Металіста Valeriy Ruchka
31.08.2021 10:57 1565 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

СК Дніпро-1 підписав вихованця Бенфіки

Сьогодні 16:40 433 0
Угода розрахована на два роки
СК Дніпро-1 підписав вихованця Бенфіки
#СК Дніпро-1, #Монте

Джерело - СК Дніпро-1.

26-річний португальський центральний захисник Нельсон Маседу Монте став гравцем Дніпра-1. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на два роки.

Нельсон Монте народився у португальському місті Віла-ду-Конді і є вихованцем Бенфіки (2008-2012) і Ріу Аве (2012-2014). Вся ігрова кар'єра футболіста пройшла у Ріу Аве, за який він зіграв 103 матчі у вищому дивізіоні, 17 матчів у Кубку Португалії і 3 поєдинки у Лізі Європи.

Також Нельсон Монте зіграв 18 матчів за збірні Португалії U-19 та U-20.

Монте приєднався до Дніпра-1 на правах вільного агента. Орієнтовна вартість футболіста складає €700 тисяч.

Нагадаємо, Дніпро-1 вирвав перемогу в Металіста 1925.

Коментарі ()