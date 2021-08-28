УПЛ. Дніпро-1 вирвав перемогу в Металіста 1925 у 6 турі

Білл забив переможний гол на 90+2 хвилині

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925 у рамках 6 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2 на користь дніпрян. Бразилець Білл забив переможний гол на 90+2 хвилині.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

6 тур, 28 серпня

Металіст 1925 - Дніпро1 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Марлісон, 1:1 - 69 Чуже, 1:2 - 90+2 Білл

Металіст 1925: Коваленко, Єрмаков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов(Ременюк 70), Криськів(Батюшин 81), Голодюк(Задерака 81), Дмитренко(Савін 70), Марлісон(Фабіньо 72)

Запасні: Сидоренко, Ченбай, Квакіч, Батюшин, Ременюк, Кравченко, Фабіньо, Савін, Задерака

Дніпро-1: Кожакару, Лучкевич(Логінов 86), Адамюк, Сваток, Ді Франко(Джурасек 58), Ігнатенко, Когут(Ярмолюк 70), Гуцуляк, Назаренко(Білл 59), Русин(Чуже 58)

Запасні: Юрчук, Логінов, Чуже, Білл, Ярмолюк, Джурасек, Батагов, Довбик, Паст

Попередження: Голодюк 15, Ді Франко 22, Дубінчак 50, Ігнатенко 57, Коваленко 68, Фабіньо 90+1

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