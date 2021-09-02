Стало відомо, хто заблокував трансфер Мбаппе у Реал

Джерело - isport.ua.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе в літнє трансферне вікно міг опинитися в мадридському Реалі. "Вершкові" зробили кілька пропозицій, однак парижани так і не погодилися.
Про це повідомляє L'Equipe.
Рішення про долю 22-річного футболіста в стані парижан приймав особисто глава Катару Хамад Аль Тані.
Емір держави заявив, що бажає побачити тріо нападників: Ліонель Мессі - Кіліан Мбаппе - Неймар, попри те, що француз покине клуб влітку наступного року після закінчення контракту. Слідкуйте за новинами спорту та заробляйте з allvideoslots.com.
Нагадаємо, Реал був готовий віддати 220 мільйонів за Мбаппе.