Стало відомо, хто заблокував трансфер Мбаппе у Реал

Емір Катара вмішався у трансферну політику ПСЖ

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе в літнє трансферне вікно міг опинитися в мадридському Реалі. "Вершкові" зробили кілька пропозицій, однак парижани так і не погодилися.

Про це повідомляє L'Equipe.

Рішення про долю 22-річного футболіста в стані парижан приймав особисто глава Катару Хамад Аль Тані.

Емір держави заявив, що бажає побачити тріо нападників: Ліонель Мессі - Кіліан Мбаппе - Неймар, попри те, що француз покине клуб влітку наступного року після закінчення контракту. Слідкуйте за новинами спорту та заробляйте з allvideoslots.com.

Нагадаємо, Реал був готовий віддати 220 мільйонів за Мбаппе.