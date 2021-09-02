Екснападник Зорі перейшов у Тулузу

Рафаель Ратао змінив клуб

25-річний бразильський форвард Рафаель Ратао в останній день роботи трансферного вікна перейшов з братиславського Слована у Тулузу.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Гравець підписав дворічний контракт. Інші деталі угоди не розголошуються.

В Україні Рафаель Ратао відомий за виступами у складі Зорі з 2018 по 2019 роки. Потім луганчани віддали бразильця в оренду Словану, а згодом словацький клуб викупив контракт форварда.

Раніше повідомлялося, що Труа орендував форварда Динамо Жерсона Родрігеса.