Росія - Хорватія 0:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна Росії вдома зіграла внічию з Хорватією.
Відбір до ЧС-2022
1 вересня
Група Н
Росія - Хорватія 0:0
Нагадаємо, збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна Росії вдома зіграла внічию з Хорватією.
Росія - Хорватія 0:0
Нагадаємо, збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном.