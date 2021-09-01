 Франція зіграла внічию з Боснією і Герцоговиною, Португалія вирвала перемогу в Ірландії. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Франція зіграла внічию з Боснією і Герцоговиною, Португалія вирвала перемогу в Ірландії. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Вчора 23:47 214 0
Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
Франція зіграла внічию з Боснією і Герцоговиною, Португалія вирвала перемогу в Ірландії. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Відбір до ЧС-2022
1 вересня
Група А

Люксембург – Азербайджан 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Пінто, 2:0 - 28 Родрігес, 2:1 - 67 Махмудов

Португалія – Ірландія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Іган, 1:1 - 89 Роналду, 2:1 - 90+6 Роналду

Група D

Франція - Боснія і Герцеговина 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 36 Джеко, 1:1 - 40 Грізманн

Група F

Данія – Шотландія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Васс, 2:0 - 15 Мехле

Фарерські острови – Ізраїль 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 12 Захаві, 0:2 - 44 Захаві, 0:3 - 52 Даббур, 0:4 - 90+2 Захаві

Група G

Латвія - Гібралтар 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Гутковскіс, 1:1 - 71 Де Барр, 2:1 - 85 Гутковскіс, 3:1 - 89 Циганікс

Норвегія – Нідерланди 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Голанд, 1:1 - 37 Классен

Туреччина – Чорногорія 2:2 (2:1) 

Голи: 1:0 - 9 Ундер, 2:0 - 31 Язіджі, 2:1 - 40 Марушич, 2:2 - 90+7 Радунович

Група Н

Мальта – Кіпр 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Аттар, 2:0 - 46 Мбонг, 3:0 - 54 Аттар

Росія - Хорватія 0:0

Словенія – Словаччина 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 32 Боженік, 1:1 - 42 Стоянович

Нагадаємо, збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном.

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