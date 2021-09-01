 Визначився найкращий гравець збірної України у матчі проти Казахстану | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном
Сьогодні 18:53 17607 22
Світоліна вийшла у третє коло US Open
Сьогодні 20:45 86
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 2 вересня
Сьогодні 20:43 1379
Казахстан - Україна 2:2. Як це було
Сьогодні 18:52 23735 3
US Open. Світоліна - Масарова: онлайн-трансляція матчу 2 кола. LIVE
Сьогодні 18:11 4263 1
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 16:15 118148 3
Москаленко виграла Паралімпіаду зі світовим рекордом
Сьогодні 14:50 952
Федина завоював срібну медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 13:48 504
Крипак здобув чергову золоту медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 11:29 1177
Степаненко і Зубков не потрапили до заявки збірної України на матч з Казахстаном
Сьогодні 09:39 2898
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Невдаха дня. Гравець забив вирішальний гол у власні ворота на останніх секундах матчу
Невдаха дня. Гравець забив вирішальний гол у власні ворота на останніх секундах матчу Андрій Дунець
30.08.2021 18:49 2348
Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа
Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа Андрій Твердохліб
30.08.2021 18:06 4424
Український спортсмен відмовився фотографуватися з представниками Росії на Паралімпіаді
Український спортсмен відмовився фотографуватися з представниками Росії на Паралімпіаді Valeriy Ruchka
30.08.2021 17:49 3106 5
Пост Манчестер Юнайтед про повернення Роналду в Instagram зібрав 13 мільйонів лайків
Пост Манчестер Юнайтед про повернення Роналду в Instagram зібрав 13 мільйонів лайків Valeriy Ruchka
30.08.2021 17:01 913
Гравець з АПЛ переплутав емблему клубу з логотипом спортивного бренду
Гравець з АПЛ переплутав емблему клубу з логотипом спортивного бренду Valeriy Ruchka
30.08.2021 15:35 1077
Прямі трансляції
Навколо спорту

Визначився найкращий гравець збірної України у матчі проти Казахстану

Сьогодні 20:13 838 0
Стали відомі найкращі гравці матчу Казахстан - Україна
Визначився найкращий гравець збірної України у матчі проти Казахстану
Фото - Павло Кубанов
#Ярмоленко, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України на виїзді зіграла внічию проти Казахстану у рамках відбору на ЧС-2022.

Найкращим гравцем національної команди України за версіями WhoScored і SofaScore став Андрій Ярмоленко, який отримав оцінку - 8,3 і 7,7 відповідно.

На рахунку 31-річного хавбека 7 ударів по воротах (1 у ворота, 4 мимо і 2 заблокованих), удар в штангу, 6 успішних обведень з 7, 3 втрачених гольових моменти, 66 торкання м'яча, 34 точні передачі з 39 (87%), в тому числі 6 ключових, 3 створених гольових моменти, 2 виграні верхові дуелі з 3, 2 фолу, 1 офсайд і 1 відбір м'яча.

Найкращим гравцем матчу став автор дубля Руслан Валіуллін - 8,6 і 8,7 відповідно.

Нагадаємо, збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном.

Коментарі ()