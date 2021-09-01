Визначився найкращий гравець збірної України у матчі проти Казахстану

Стали відомі найкращі гравці матчу Казахстан - Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України на виїзді зіграла внічию проти Казахстану у рамках відбору на ЧС-2022.

Найкращим гравцем національної команди України за версіями WhoScored і SofaScore став Андрій Ярмоленко, який отримав оцінку - 8,3 і 7,7 відповідно.

На рахунку 31-річного хавбека 7 ударів по воротах (1 у ворота, 4 мимо і 2 заблокованих), удар в штангу, 6 успішних обведень з 7, 3 втрачених гольових моменти, 66 торкання м'яча, 34 точні передачі з 39 (87%), в тому числі 6 ключових, 3 створених гольових моменти, 2 виграні верхові дуелі з 3, 2 фолу, 1 офсайд і 1 відбір м'яча.

Найкращим гравцем матчу став автор дубля Руслан Валіуллін - 8,6 і 8,7 відповідно.

Нагадаємо, збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном.