Шевчук: Збірна України повинна була закривати матч проти Казахстану

Збірна Україна не змогла реалізувати свої моменти у матчі проти Казахстану.

Про це розповів ексгравець національної команди В'ячеслав Шевчук.

"Наші очкування були, що ми виграємо та здобудемо необхідні 3 очки. Нічия - це для нас, як поразка.

Хлопці віддали багато сил. У першому таймі збірна України повинна була закривати цю гру. Чудові моменти були у Матвієнка та Соболя. Потрібно було забивати!

Фортуна від нас відвернулася. В кінці забили важкий гол, який назрівав.

В кінці не хватило концентрації", - відзначив Шевчук.