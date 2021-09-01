 Шевчук: Збірна України повинна була закривати матч проти Казахстану | Футбол | Champion.com.ua
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Шевчук: Збірна України повинна була закривати матч проти Казахстану

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В'ячеслав Шевчук прокоментував нічию збірної України проти Казахстану
Шевчук: Збірна України повинна була закривати матч проти Казахстану
#Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна Україна не змогла реалізувати свої моменти у матчі проти Казахстану.

Про це розповів ексгравець національної команди В'ячеслав Шевчук.

"Наші очкування були, що ми виграємо та здобудемо необхідні 3 очки. Нічия - це для нас, як поразка.

Хлопці віддали багато сил. У першому таймі збірна України повинна була закривати цю гру. Чудові моменти були у Матвієнка та Соболя. Потрібно було забивати!

Фортуна від нас відвернулася.  В кінці забили важкий гол, який назрівав. 

В кінці не хватило концентрації", - відзначив Шевчук.

Нагадаємо, збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном.

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