Шевчук: Збірна України повинна була закривати матч проти Казахстану

Джерело - Чемпіон.
Збірна Україна не змогла реалізувати свої моменти у матчі проти Казахстану.
Про це розповів ексгравець національної команди В'ячеслав Шевчук.
"Наші очкування були, що ми виграємо та здобудемо необхідні 3 очки. Нічия - це для нас, як поразка.
Хлопці віддали багато сил. У першому таймі збірна України повинна була закривати цю гру. Чудові моменти були у Матвієнка та Соболя. Потрібно було забивати!
Фортуна від нас відвернулася. В кінці забили важкий гол, який назрівав.
В кінці не хватило концентрації", - відзначив Шевчук.
Нагадаємо, збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном.