Матч розпочнеться о 17:00

Джерело - Чемпіон.

Тренери збірних Казахстану та України визначилися зі стартовими складами на матч четвертого туру кваліфікації ЧС-2022.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Казахстан: Покатілов - Бистров, Марочкін, Логвиненко, Малий, Валіуллін - Тагиберген, Куат, Васильєв - Нургалієв, Шушеначев

Україна: Пятов - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Сидорчук, Зінченко - Ярмоленко, Буяльський, Соболь - Яремчук

Раніше, Степаненко і Зубков не потрапили до заявки збірної України на матч з Казахстаном.

Матч відбудеться у Нур-Султані. Початок зустрічі о 17:00.