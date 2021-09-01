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Степаненко і Зубков не потрапили до заявки збірної України на матч з Казахстаном

Сьогодні 09:39 1394 0
Початок матчу о 17:00
Степаненко і Зубков не потрапили до заявки збірної України на матч з Казахстаном
#Петраков, #Степаненко, #Зубков

Джерело - УАФ.

Тренерський штаб збірної України визначився з гравцями, які можуть зіграти у матчі відбору ЧС-2022 у групі D з Казахстаном.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Заявка збірної України на матч із Казахстаном (за номерами)

1. Денис Бойко, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Качараба, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Віктор Корнієнко, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Віталій Буяльський, 19. Олександр Тимчик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Актуально: Ключові питання до головного тренера збірної України з футболу

Із тих футболістів, що зараз перебувають під рукою тренерського штабу, до заявки на гру проти казахів не потрапили Тарас Степаненко та Олександр Зубков.

Сьогодні в Нур-Султані на Астана-Арені відбудеться поєдинок відбору ЧС-2022 у групі D, в якому команда Казахстану прийматиме збірну України (початок зустрічі - о 17.00 за київським часом).

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