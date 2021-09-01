Тоттенгем підписав захисника Барселони

Джерело - Чемпіон.
Тоттенгем підписав захисника Емерсона Рояла з Барселони.
Пр оце повідомляє пресслужба клубу АПЛ.
Сума угоди – 25 мільйонів євро.
Гравець поставив свій підпис під контрактом з Тоттенгемом, розрахованим до 2026 року.
Реал Бетіс отримає 5 мільйонів від переходу бразильського захисника.
22-річний правий фулбек провів минулий сезон в оренді в Бетісі. Він зіграв 38 матчів, забив 2 голи та 4 гольові передачі. Портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість футболіста в 25 мільйонів євро.
Нагадаємо Барселона переграла Хетафе.