Тоттенгем підписав захисника Барселони

Лондонський клуб продовжує посилювати захист

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем підписав захисника Емерсона Рояла з Барселони.

Пр оце повідомляє пресслужба клубу АПЛ.

Сума угоди – 25 мільйонів євро.

Гравець поставив свій підпис під контрактом з Тоттенгемом, розрахованим до 2026 року.

Реал Бетіс отримає 5 мільйонів від переходу бразильського захисника.

22-річний правий фулбек провів минулий сезон в оренді в Бетісі. Він зіграв 38 матчів, забив 2 голи та 4 гольові передачі. Портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість футболіста в 25 мільйонів євро.

Нагадаємо Барселона переграла Хетафе.