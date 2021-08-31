Ключові питання до головного тренера збірної України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України повертається до вболівальників з новим головним тренером. Олександр Петраков дебютує як коуч національної команди у відборі до Чемпіонату світу у матчі проти Казахстану вже 1-го вересня.

Петраков провів першу пресконференцію в якості головного тренера збірної: головні тези

Наставник української збірної гучно заявив про себе у 2019 році, коли виграв молодіжний чемпіонат світу. А тепер очолив головну команду країни. Новий тренер вже встиг показати себе прямолінійним, відкритим та відвертим, чим вже завоював прихильність вболівальників. Він пообіцяв, що його команда покаже свій максимум та попросив не забувати, що футбол, це перш за все гра.

Всі із нетерпінням чекають його першого матчу, читають новини про збірну і мають багато питань.

Відповіді на головні питання у прямій мові Олександра Петракова, спеціально для Parimatch Ukraine.