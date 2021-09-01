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Навколо спорту

Барселона встигла знайти заміну Грізманну

Сьогодні 09:25 788 0
Каталонці орендували у Севільї Люка де Йонга
Барселона встигла знайти заміну Грізманну
#Севілья, #Барселона

Джерело - isport.ua.

Нападник Севільї Люк де Йонг став гравцем каталонської Барселони.

Про це повідомляє пресслужба синьо-гранатових.

31-річний нідерландець перейшов в команду на правах оренди до кінця сезону.

Крім того, у Барселони є право викупу гравця на постійній основі.

У минулому сезоні Люк де Йонг відіграв за Севілью 48 матчів, в яких забив дев'ять голів і віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, перед закриттям трансферного вікна Барселона віддала Антуана Грізманна в оренду до Атлетіко.

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