Барселона встигла знайти заміну Грізманну

Каталонці орендували у Севільї Люка де Йонга

Нападник Севільї Люк де Йонг став гравцем каталонської Барселони.

Про це повідомляє пресслужба синьо-гранатових.

31-річний нідерландець перейшов в команду на правах оренди до кінця сезону.

Крім того, у Барселони є право викупу гравця на постійній основі.

У минулому сезоні Люк де Йонг відіграв за Севілью 48 матчів, в яких забив дев'ять голів і віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, перед закриттям трансферного вікна Барселона віддала Антуана Грізманна в оренду до Атлетіко.