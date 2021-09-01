Барселона встигла знайти заміну Грізманну

Джерело - isport.ua.
Нападник Севільї Люк де Йонг став гравцем каталонської Барселони.
Про це повідомляє пресслужба синьо-гранатових.
31-річний нідерландець перейшов в команду на правах оренди до кінця сезону.
Крім того, у Барселони є право викупу гравця на постійній основі.
У минулому сезоні Люк де Йонг відіграв за Севілью 48 матчів, в яких забив дев'ять голів і віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, перед закриттям трансферного вікна Барселона віддала Антуана Грізманна в оренду до Атлетіко.