Трансфер Жерсона Родрігеса у Салернітану зірвався

Угода навряд чи відбудеться, хоча невеликі шанси все-таки залишаються

Легіонер київського Динамо Жерсон Родрігеc найімовірніше не переїде до Італії, не дивлячись на чутки про переговори з Салернітаною.

Про це повідомляє італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Час на реєстрацію документів по трансферу Родрігеса вийшов, а Салернітана так і не отримала необхідних паперів від Динамо.

Невеликий шанс на успіх все-таки залишається. Вірогідно, для цього Салернітані належить довести, що затримка сталася з причин, близьких до форс-мажорних.

Нагадаємо, сьогодні Жерсон Родрігес в Мілані успішно пройшов медичний огляд, необхідний для переходу в Салернітану.