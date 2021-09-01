Казахстан - Україна 1:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

85' Маліновський наважився на дальній удар, але вище воріт полетів м'яч.

84' На газоні зараз перебуває Куат, схоже що заміну потребує захисник господарів.

83' Заміна ще одна від Петракова. Замість Соболя на поле вийшов Сікан.

82' Ярмоленко вивів Циганкова один на один, проте Віктору трохи не вистачило швидкості, щоб перекинути голкіпера.

80' Маліновський тонким пасом знайшов у штрафному Ярмоленка, який пробив у боротьбі із захисником, але трохи неточно.

78' Відібрав м'яч перед чужій штрафній Ярмоленко і тут же скинув назад під удар Циганкову, але той не зумів закрутити в дальній кут.

76' Заміна в складі збірної України. Замість Сергія Сидорчука на поле вийшов Микола Шапаренко.

74' Гол! Збірна Казахстану зрівнює рахунок! Провалилася оборона збірної України, дозволивши увірватися в штрафну суперника Валіуллина. Казах прийняв м'яч після пасу від Тагибергена і пробив повз Пятова.

73' Олександр Зінченко у центрі поля грубо порушив правила, жовта для українця і не зможе він допомогти нашій збірній у матчі проти Франції!

72' Запускав Зайнутдинова в штрафну дальнім пасом Тагиберген, але той не зміг наздогнати м'яч до лицьової лінії.

70' М'яко закинув Маліновський в штрафну на Циганкова, але тому пробити по воротах не дозволив Малий.

69' Офсайд фіксує відеоасистенти.

68' Гол забиває збірна Казахстану, але боковий суддя зафіксував офсайд, чекаємо на рішення ВАРу.

66' Відмінним пасом Ярмоленко вивів один на один з голкіпером Соболя, але той не зумів переграти Покатілова.

65' Підключився до атаки своєї команди Матвієнко, відібрав м'яч, увірвався в штрафну і пробив в ближній кут, але зміг Покатілов відбити снаряд в сторону.

63' Тонко віддавав Соболь в штрафну на Зінченка, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

61' Подвійна заміна тепер уже в складі господарів. Замість Шушеначева і Нургалієва грати будуть Зайнутдинов і Аімбетов.

59' Подвійна заміна в складі збірної України. Замість Яремчука та Буяльського на поле вийшов Циганков та Маліновський.

57' Зінченко вирізав в штрафну, куди увірвався Караваєв і пробив з розвороту, але влучив точно в захисника.

55' Утікав на ворота суперника Шушеначев після закидання від Тагибергена, але Матвієнко відібрав м'яч у підкаті.

53' У центрі поля Миколенко відверто збивав Куата. Суддя розцінив цей фол на жовту картку.

52' Відібрав м'яч у центрі поля Нургалієв і тут же закинув вперед на Шушеначева, але перехопив цей пас Забарний.

50' З флангу Васильєв навісив у центр штрафного, але тут виграв верх Сидорчук та виніс м'яч в центр поля.

48' Класно увірвався до штрафного майданчика Ярмоленко і пробивав з гострого кута, але влучив у сітку з зовнішнього кута.

46' Другий тайм розпочався!

Нічого вирішив не додавати арбітр. Збірна України мінімально переграє Казахстан завдяки голу Яремчука.

43' Васільєв на фланзі порушив правила проти Соболя. Жовта картка для збірної Казахстану.

41' Пробивав Олександр, але у стінці м'яч застряг.

40' Зінченко класно підставився перед штрафним майданчиком збірної Казахстану.

38' Протягнув м'яч по флангу Бистров і навісив в штрафну, але тут пробити Шушеначеву не дозволив Забарний.

36' Низом віддавав пас з правого флангу Караваєв в штрафну, але тут пробити Ярмоленку не дозволив Тагиберген.

34' Зачепився за м'яч перед чужим штрафним Васильєв і скинув назад на Куата, але той пробив з льоту вкрай неточно.

32' Обікрав Нургалієв на чужій половині поля Сидорчука, після чого пробив метрів з двадцяти, але Пятов дістав м'яч з нижнього кута.

30' З кута поля навісив на ближню штангу Бистров, але тут виграв верх Миколенко та головою виніс м'яч на фланг.

28' Метрів з тридцяти п'яти Куат вирішив перекинути Пятова, але м'яч полетів вище воріт.

26' Виграв підбір на лінії штрафного Сидорчук та з ходу пробив по воротах. М'яч влучив у поперечину, потім в спину голкіперу, після чого вилетів за межі поля.

24' З флангу низом віддавав на ближню штангу Буяльський. Тут з льоту пробив по воротах Ярмоленко, але господарів виручила на цей раз штанга.

22' Перехопив Нургалієв в центрі поля м'яч і тут же закинув на хід Шушеначеву, але той не зміг відірватися від Забарна і втратив м'яч.

21' Зачепився за м'яч перед чужим штрафним Яремчук і головою скинув на хід Ярмоленку, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

19' М'яко закинув в штрафну суперника Васильєв на хід Нургалієву, але на виході забрав м'яч у руки Пятов.

17' Виграв підбір у штрафному Соболь і тут же пробив по воротах. М'яч влучив у ближню штангу, а Ярмоленко не встиг на добивання.

15' Закидання виконав Караваєв на хід Соболю, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

13' Відібрав м'яч на чужій половині поля Яремчук і тут же закинув на хід Зінченко, але цей пас перехопив Малий.

11' На фланзі тримав Буяльського за футболку Малий і уклав суперника на газон. Штрафний удар виконуватимуть гравці збірної України.

9' М'яко закинув Сидорчук в штрафну, куди вбігав Зінченко, але перехопив цей пас Марочкін.

8' З правого флангу Караваєв прострілив у воротарський, але тут головою виніс м'яч Малий в центр поля.

6' У центрі поля Сидорчук заїхав ззаду по ногах Куату. Суддя все бачив і зафіксував порушення правил.

4' Дальній кидок Ярмоленко виконував в штрафну на Яремчука, але той не дістався до м'яча в межах поля.

2' ГООООООЛ! Україна виходить вперед! Яремчук прийняв м'яч біля штрафного і вирішив пробити з льоту, м'яч по класній траекторії залетів за комірець голкіперу.

1' Матч розпочався!

Тепер лунає гімн Казахстану!

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Казахстан: Покатілов - Бистров, Марочкін, Логвиненко, Малий, Валіуллін - Тагиберген, Куат, Васильєв - Нургалієв, Шушеначев

Україна: Пятов - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Сидорчук, Зінченко - Ярмоленко, Буяльський, Соболь - Яремчук

Збірна України зіграє проти Казахстану в рамках відбору на Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться в середу, 1 вересня, о 17:00 за київським часом на стадіоні Астана Арена в Нур-Султані.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 16:45.