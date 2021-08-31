Труа орендує нападника Динамо

Джерело - Чемпіон.
Форвард київського Динамо Жерсон Родрігес йде в оренду в французький клуб Труа.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
Жерсон все-таки залишив Динамо. Оренда з правом викупу до французького Труа.
31 серпня Жерсон Родрігес у Мілані успішно пройшов медичний огляд для переходу в Салернітану, але трансфер у клуб Серії A зірвався.
Водночас український форвард Труа Микола Кухаревич близький до переходу в бельгійський клуб Левен. Швидше за все, це буде оренда на 1 рік без права викупу футболіста. Український форвард проходить медогляд для завершення трансферу.