Труа орендує нападника Динамо

Родрігес все ж не буде грати в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Форвард київського Динамо Жерсон Родрігес йде в оренду в французький клуб Труа.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Жерсон все-таки залишив Динамо. Оренда з правом викупу до французького Труа.

31 серпня Жерсон Родрігес у Мілані успішно пройшов медичний огляд для переходу в Салернітану, але трансфер у клуб Серії A зірвався.

Водночас український форвард Труа Микола Кухаревич близький до переходу в бельгійський клуб Левен. Швидше за все, це буде оренда на 1 рік без права викупу футболіста. Український форвард проходить медогляд для завершення трансферу.