Очікується, що угода буде завершена найближчими годинами

Легіонер київського Динамо Жерсон Родрігес знаходиться в Італії, де готується завершити перехід в Салернітану.

Про це повідомляє Tutto Salernitana.

Сьогодні, 31 серпня, гравець збірної Люксембургу в супроводі представників Салернітани в Мілані успішно пройшов медичний огляд, і тепер для завершення його трансферу клубам не вистачає лише формальностей.

По суті, Салернітана чекає обміну документів з Динамо, щоб оголосити про перехід Родрігеса.

Раніше, Динамо підписало бразильського вінгера.