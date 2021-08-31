Динамо підписало бразильського вінгера

Його контракт із київським клубом розрахований на п’ять років

Джерело - ФК Динамо.

22-річний бразильський нападник Вітіньйо став гравцем київського Динамо.

Про це повдіомляє пресслужба клубу.

В останній день трансферного вікна клуб підписав ще одного новачка. Вітіньйо є вихованцем бразильського Атлетико Паранаенсе, за який виступав останні чотири сезони. Його контракт із Динамо розрахований на п’ять років.

У поточному сезоні бразилець зіграв 27 матчів, записавши до свого активу 9 голів і 4 результативні передачі. Всього за першу команду Атлетіко Паранаенсе він провів 60 матчів, забив 15 голів і віддав сім результативних передач у всіх турнірах.

Вітіньйо буде заявлений за Динамо найближчим часом під номером 22 та зможе взяти участь уже у наступному матчі нашої команди проти харківського "Металіста", який відбудеться після завершення паузи, пов’язаної із матчами збірних, а саме у суботу, 11-го вересня.

Раніше, Бурда та Супряга повернулися до загальної групи Динамо.