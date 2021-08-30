Петраков провів першу пресконференцію в якості головного тренера збірної: головні тези

Джерело - Чемпіон.

Напередодні в Києві відбувся традиційний Expert club Parimatch, на якому в.о. обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков уперше поспілкувався з журналістами та представив на загал свій тренерський штаб.

Зібрали для найцікавіше.

Тренерський стиль

Ви кажете, шо я - прагматик. Добре. Усі говорять про яскравий футбол. Це як? Я знаю, що у футбол завжди грають на результат. Як національна збірна може не грати на результат? Може, я й прагматик, але повинна бути ігрова дисципліна. Грає гімн країни, піднімається прапор. Але вийти й зіграти красиво для когось, але програти — не для мене.

Я не розумію, що таке стиль у футболі. От скажіть, що таке стиль Андрія Шевченка (попередник Петракова на посаді - Чемпіон)? Ви маєте на увазі контроль м'яча? Для мене контроль м'яча повинен бути ефективним. Є певні ділянки поля, де ми повинні реалізовувати свої моменти. Повинні завершувати атаки, здійснюючи флангові подачі або завдаючи ударів. А катати м'яч безцільно для статистики — таким ми не займаємося.

Кадрові рішення

Я особисто складав цей список (розширений список гравців - Чеміпон). Качарабу я знаю дуже добре, він пройшов всі вікові категорії на рівні збірних. І з людськими, і з ігровими якостями в нього все добре. У нас дуже багато травмованих гравців. Ми розраховуємо на Бондаря, Попова, Бурду. У зв'язку з цим я викликав Качарабу, який грає в Європі, брав участь в кваліфікації Ліги чемпіонів. Я з ним поговорив, він дуже радий виклику. Із Сіканом така ж ситуація. Бесєдін травмований. Я з ним теж розмовляв, побажав йому одужання. Супряга теж був травмований, не набрав форму, вирішує трансферні питання. Я подивився, що Сікан виходить на заміну в Шахтарі, підміняє Траоре. Два дні тому ми з Олександром Шовковським зустрічалися з Роберто де Дзербі. Тренер "Шахтаря" добре відгукується про Данила, я дуже добре його знаю. Тому й викликав до національної збірної.

Прямо і відверто. Петраков розповів, чи будуть у збірній гравці з російського чемпіонату

Також я мав телефонну розмову з Буяльським, якого знаю з його дитинства. Поки не буду розкривати тактичну схему збірної. Ми з Віталіком обговорили деякі нюанси. Сьогодні він прибуде до команди. Чудово, що він зараз виділяється на рівні чемпіонату. Однак рівень збірної зовсім інший, там інші вимоги. Ми поговоримо з Буяльським. Якщо він буде відповідати цій ролі, то буде виходити в основному складі. Усі кращі футболісти гратимуть, не хвилюйтеся. Але за умови, що вони будуть віддаватися. Хто не буде віддаватися й виконувати наші вимоги, той не гратиме.

Це збірна команда країни. У ній повинні бути футболісти з різних клубів. Але ці гравці повинні відповідати рівню національної збірної. Ті люди, які будуть підходити під наші критерії, будуть викликатися.

Шанс для молоді

Ми на всіх дивимося, ходимо на ігри. Мої помічники працюють, вони все бачать. Називати прізвища я не буду. Кожен молодий футболіст спочатку повинен проявитися себе в молодіжній збірній. Бути там на провідних ролях, забивати м'ячі, прогресувати. Після цього він отримає виклик до національної команди. А просто брати гравця на перспективу ми не будемо. Є досвідчені гравці, які заслужили це право. Також і молоді футболісти повинні заслужити виклик до національної збірної. Це величезна честь.

Труднощі та завдання

Скажу відверто, спочатку було важко. Я погодився, переживав, узяв на себе величезну відповідальність. Але зараз вже все нормально, втягнувся, сьогодні побачимося з хлопцями. Подивимося, як воно буде. Я з усіма гравцями розмовляв, зараз вони будуть з'їжджатися. Сьогодні буде перше відновлювальне тренувальне заняття. Така специфіка національної збірної — тут часу на розкачку немає. Треба бути професіоналами й уміти зібрати команду за два дні. Ми вже досвідчені люди, постараємося зробити все можливе, щоб відновити хлопців до гри.

Зайва увага не відволікає. Я ж не молодий хлопець. Компліменти мене не хвилюють так сильно, як раніше. Ви можете мене лаяти або хвалити — я не дуже звертаю на це увагу.

Зараз першочергове завдання — провести бесіди. Як готуватися? Найголовніше — відновити гравців. Шахтар сьогодні грає в Ужгороді. Хлопці прибудуть до збірної завтра вранці, потім на нас відразу ж чекає виліт.

Як я вже казав, ми розуміємо відповідальність. Попереду п'ять ігор, в яких не можна втрачати очки. Навіть унічию в Казахстані грати не можна. Завдання виходу на чемпіонат світу ніхто не відміняв. Це - головне!

Цітаішвілі та Шуранов

Я людина відкрита й пряма. Можу розповісти про ситуацію з Цітаішвілі. Свого часу під час турніру Лобановського він запевняв, що не гратиме за збірну Грузії. Але, як бачите, пройшов час, і Гіо пішов іншим шляхом. Він зробив свій вибір, його засуджувати не буду. Те ж саме стосується й Шуранова. Не можна вмовляти й просити когось, щоб він грав за свою країну. Тут має бути щось українське всередині, у душі.

Матчі з Казахстаном і Францією

Поки що я не знаю стану футболістів, як вони проведуть тур. Медичний персонал мені доповість про стан хлопців. Ми зараз поговоримо з тренерським штабом, із досвідченими гравцями. Звичайно, буде ротація. У Франції вибір гравців ширший — вони не думають про ротацію, адже можуть поставити два рівноцінні склади. Звичайно, журналістам я говорю, що зараз у голові в мене тільки матч із Казахстаном. Воно так і є. Адже якщо з Казахстаном трапиться невдача, то про наступні матчі вже можна й не думати.

Андрій Шевченко та приставка в.о.

Контракт у мене підписаний. Але далі інформація конфіденційна. Мене цікавить результат. Ми завжди ставимо перед собою максимальні завдання. Ми прийшли сюди не за контрактами, паперами або приставками. Нам просто цікаво. Ми з хлопцями поставили завдання потрапити на чемпіонат світу в Катарі. Подивимося, як воно вийде. Але якихось гучних заяв ми ніколи не робили й робити не будемо.

Капітан

Капітаном був Андрій Пятов, віце-капітаном — Андрій Ярмоленко. Я нічого не хочу міняти, вони це заслужили. Залишається так, як і було.

Нагадаємо, до тренерського штабу Петракова увійшли: В'ячеслав Кернезенко (тренер воротарів), Андрій Аненков (асистент головного тренера) - обидва будуть поєднувати роботу в збірній і клубах, Олександр Шовковський (асистент по роботі із захисника), В'ячеслав Руженцев (тренер-реабілітолог) і Іван Баштовий (тренер з фізичної підготовки).