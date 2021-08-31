Бурда та Супряга повернулися до загальної групи Динамо

Головний лікар клубу Андрій Шморгун розповів про хід лікування та відновлення травмованих гравців

Джерело - ФК Динамо.

Після тривалого відновлення повернувся до загальної групи і розпочав тренування захисник Динамо Микита Бурда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Також у загальній групі вже тренується і Владислав Супряга.

За кілька днів почне тренуватися в загальній групі Володимир Костевич. Відновившись після тривалого лікування, він отримав травму литкового м'яза. Після вихідних він розпочне тренування.

Артем Бєсєдін два місяці ходив на милицях. Перелом зрісся, але іммобілізацію на милицях було вирішено продовжити ще на місяць. Ми були на консультації у професора Рамона Кугата в Барселоні, де Артемові зробили профілактичні уколи в колінний суглоб.

Ще місяць пролонгація на милицях, а потім починається реабілітація, специфічна робота без милиць. Хоча і зараз ця робота проходить одночасно з лікуванням. Але у Артема велика політравма, тож іще місяць йому потрібно перебувати у спеціальному брейсі та на милицях.

Нагадаємо, Динамо вимагає від Салернітани 10 мільйонів євро за Супрягу.