Стала відома сума трансферу Вітіньо у Динамо

Вітіньо стане гравцем Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо домовилося з Атлетіко Паранаенсе щодо викупу контракту 22-річного бразильського атакувального півзахисника Вітіньо.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside

"Презентація Вітіньо сьогодні. Атлетіко Паранаенсе за підсумками переговорів дістанеться 5 млн євро", — йдеться в повідомленні.

Перехід 22-річного футболіста в Бордо зірвався через те, що французький клуб порушив би цим трансфером фінансовий фейр-плей. Зважаючи на це, Вітіньо повернувся до варіанту з Динамо.

Нагадаємо, Динамо зацікавилося колумбійським захисником.