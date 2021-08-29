Остання озвучена цифра - 6 млн євро

Джерело - Чемпіон.

Форвард Атлетіко Паранаенсе Вітор Наум (Вітіньо) прилетів до столиці України Києва для переходу до Динамо.

Про це повідомляє журналіст Володимир Звєров.

Між клубами залишилися останні формальності. Основним предметом переговорів на цей час є сума трансферу. Остання озвучена цифра - 6 млн євро.

Контракт з гравцем буде підписаний на 5 років. Вітору Науму залишилося лише пройти медогляд.

Перехід 22-річного футболіста в Бордо зірвався через те, що французький клуб порушив би цим трансфером фінансовий фейр-плей. Зважаючи на це, Вітіньо повернувся до варіанту з Динамо.

Нагадаємо, Динамо зацікавилося колумбійським захисником.