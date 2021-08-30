Вілліан розірвав контракт з Арсеналом

Хавбек продовжить кар'єру в складі Корінтіанс

Арсенал розірвав контракт з бразильським півзахисником Вілліаном за обопільною згодою сторін.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

При цьому, ініціатором розірвання контракту був сам гравець, що дозволить Арсеналу заощадити приблизно 20 мільйонів фунтів. Вілліан продовжить кар'єру в Корінтіанс, де його зарплата буде на 70% нижчою, ніж в Арсеналі.

Вілліан перейшов в Арсенал влітку 2020 року на правах вільного агента з Челсі. У минулому сезоні на його рахунку 1 гол і 7 асистів в 37 матчах за Арсенал у всіх турнірах.