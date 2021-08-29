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Навколо спорту

Вілліан повертається в Корінтіанс зі зменшенням зарплати на 70%

Сьогодні 13:25 431 0
Бразилець готовий розірвати контракт з Арсеналом
Вілліан повертається в Корінтіанс зі зменшенням зарплати на 70%
#Арсенал, #Вілліан

Джерело - Чемпіон.

33-річний вінгер Арсенала Вілліан хоче повернутися до Бразилії, заради чого готовий піти на істотні фінансові втрати.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Каве Солхекол.

Вілліан погодився розірвати контракт з Арсеналом, який діє ще два роки, що дозволить лондонському клубу заощадити близько 20 мільйонів фунтів. Бразилець міг просто сидіти весь цей час і отримувати по 240 тисяч фунтів на тиждень, але не побажав робити цього, так само як і просити виплату неустойки за дострокове розірвання договору.

Очікується, що найближчим часом Вілліан повернеться до Бразилії, де підпише контракт з рідним для нього Корінтіансом. При цьому, в бразильському клубі хавбек буде отримувати на 70% менше, ніж до цього в Арсеналі.

Вілліан є вихованцем Корінтіанса, звідки в серпні 2007 року за 14 мільйонів євро і перейшов у Шахтар, де почалася його чудова європейська кар'єра, що включала також виступи в АПЛ за Челсі та Арсенал.

Нагадаємо, що цього літа Вілліан міг перейти в Інтер Маямі, але гравець не домовився стосовно зарплатні.

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