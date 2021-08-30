Мілан зацікавився російським хавбеком Аталанти

Міранчук може продовжити кар'єру у Мілані

Мілан може підписати атакувального півзахисника Ромена Февра з Бреста.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Також в шорт-листі Мілана партнер Руслана Маліновського по Аталанті росіянин Олексій Міранчук. Домовитися з Аталантою Мілану буде непросто.

У минулому сезоні на рахунку Міранчука 9 голів і 3 асисти в 35 матчах за Аталанту у всіх турнірах. Трансферна вартість 25-річного гравця оцінюється в 15 мільйонів євро.

Раніше, Мілан орендував півзахисника Челсі Тьємуе Бакайоко.