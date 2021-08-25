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Мілан підписав нападника Монако

Сьогодні 18:44 344 0
Мілан підсилився нападником
Мілан підписав нападника Монако
#Мілан

Джерело - sport.ua.

Мілан оголосив про підписання італійського форварда Монако П'єтро Пеллегрі.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.

Йдеться про річну оренду вартістю 1 мільйон євро з правом викупу за 6 мільйонів євро, який стане обов'язковим при досягненні певних умов. Також для Монако передбачені бонуси в розмірі 1 мільйона євро і 15% від наступного продажу гравця.

Пеллегрі вже виступав в Серії А за Дженоа, вихованцем якої він є. У минулому сезоні на рахунку форварда 1 гол і 1 асист в 17 матчах за Монако у всіх турнірах.

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