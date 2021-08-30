Клуб розглядає варіант з підписанням ще одного захисника

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо Артем Шабанов не залишить київський клуб.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Раніше повідомлялося, що інтерес до футболіста проявляють Зоря і Дніпро-1.

Також наразі Динамо розглядає варіант з підписанням ще одного захисника.

Чи виявиться він за підсумком в клубі чи ні - залежить від Мірчі Луческу.

За інформацією Tuttomercatoweb, Динамо цікавиться 21-річним центральним захисником "Америки де Калі" Пабло Ортісом.

Раніше, Динамо готує на вівторок два трансфери.