Джерело - Чемпіон.
Захисник Динамо Артем Шабанов не залишить київський клуб.
Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.
Раніше повідомлялося, що інтерес до футболіста проявляють Зоря і Дніпро-1.
Також наразі Динамо розглядає варіант з підписанням ще одного захисника.
Чи виявиться він за підсумком в клубі чи ні - залежить від Мірчі Луческу.
За інформацією Tuttomercatoweb, Динамо цікавиться 21-річним центральним захисником "Америки де Калі" Пабло Ортісом.
Раніше, Динамо готує на вівторок два трансфери.