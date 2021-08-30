Динамо готує на вівторок два трансфери

Київське Динамо до закінчення трансферного вікна планує завершити два трансфери.

Про це повідомляє відомий журналіст Ігор Циганик.

"Вітіньо (футболіст Атлетіко Паранаенсе) зараз перебуває в Києві і проходить медогляд. Якщо все буде гаразд, то завтра буде оголошено про його трансфер до київського Динамо.

Стосовно Жерсона Родрігеса йдуть серйозні перемовини з Салернітаною. Цілком можливо, що завтра люксембуржець поїде до Італії. Проте це питання ще не остаточно вирішене.

Мірча Луческу в Бухаресті. Тренер дав своє добро і на трансфер Вітіньо і на перехід Родрігеса. Як виявилося, саме наставник Динамо мав претензії до гри Родрігеса", – сказав Циганик.