Збірна України прибула до Казахстану

Джерело - Чемпіон.
Збірна України у складі 20 гравців прибула до Казахстану.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Вечері до табору головної команди країни прибудуть Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Ігор Харатін, Олександр Зубков і Тарас Качараба.
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Склад збірної України на вересневий збір:
Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Денис Бойко (Динамо Київ).
Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі - Шахтар Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі - Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі - Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва - Ференцварош, Угорщина), Євген Макаренко (Фегервар, Угорщина).