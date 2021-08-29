Петраков: Поставили завдання потрапити на чемпіонат світу в Катарі

Перед збірною України стоїть завдання вийти на чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Про це заявив головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Мене цікавить результат. Ми завжди ставимо перед собою максимальні завдання. Ми прийшли сюди не за контрактами, паперами або приставками. Ми з хлопцями поставили завдання потрапити на чемпіонат світу в Катарі. Подивимося, як воно вийде. Але якихось гучних заяв ми ніколи не робили й робити не будемо", - сказав Петраков.