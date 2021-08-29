Вітіньо успішно пройшов медогляд в Динамо

Контракт із бразильцем може бути підписаний найближчим часом

Джерело - Чемпіон.

22-річний атакувальний півзахисник Атлетіко Паранаенсе Вітіньо успішно пройшов медогляд у київському Динамо.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

Вітіньо успішно пройшов медогляд. Сьогодні з агентами влагоджуються деталі щодо контракту. І ціна з Атлетіко Паранаенсе. Якщо пазли зійдуться - завтра презентація. Головна заковика - в термінах розстрочки виплати клубу і сумі агентських чайових. Попередня інформація щодо ціни трансферу - €4,5 мільйони.

Перехід 22-річного футболіста в Бордо зірвався через те, що французький клуб порушив би цим трансфером фінансовий фейр-плей. Зважаючи на це, Вітіньо повернувся до варіанту з Динамо.

Нагадаємо, Динамо зацікавилося колумбійським захисником.