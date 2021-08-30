 На матчі Казахстан - Україна працюватиме литовська бригада арбітрів | Футбол | Champion.com.ua
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Став відомий арбітр матчу Казахстан - Україна

Сьогодні 13:43 332 0
Стала відома бригада арбітрів на матч збірної України
Став відомий арбітр матчу Казахстан - Україна
#УАФ, #Україна, #Казахстан

Джерело - uaf.ua.

На матчі відбірного турніру ЧС-2022 Казахстан — Україна, який відбудеться 1 вересня в Нур-Султані, працюватиме суддівська бригада з Литви на чолі з 33-річним Донатасом Румшасом.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

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На лініях йому допомагатимуть Александр Радіус та Довідас Сужіделіс. Четвертий арбітр — Робертас Шмітас. Арбітр системи ВАА — Кевін Блум (Нідерланди), асистент арбітра системи ВАА — Клей Руперті (Нідерланди).

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