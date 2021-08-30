Збірна України відправилась на матч проти Казахстану

Джерело - uaf.ua.
Збірна України у складі 20 гравців відправилась у Казахстан.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Вечері до табору головної команди країни прибудуть Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Ігор Харатін, Олександр Зубков і Тарас Качараба.
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Повний склад національної команди України — 26 виконавців — збереться напередодні матчу з Казахстаном.
Склад збірної України на вересневий збір:
Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Денис Бойко (Динамо Київ).
Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва — Ференцварош, Угорщина), Євген Макаренко (Фехервар, Угорщина).
Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).
Нагадаємо, Петраков провів зустріч з журналістами, на якому представив оновлений тренерський штаб збірної України.