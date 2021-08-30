 Прямо і відверто. Петраков розповів, чи будуть у збірній гравці з російського чемпіонату | Блоги | Champion.com.ua
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Прямо і відверто. Петраков розповів, чи будуть у збірній гравці з російського чемпіонату

Сьогодні 11:51 Valeriy Ruchka 836 2
Прямо і відверто. Петраков розповів, чи будуть у збірній гравці з російського чемпіонату

Джерело - Чемпiон.

В.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков заявив, що в національну команду не будуть викликатися гравці з російських клубів.

Про це заявив спеціаліст у межах своєї презентації на новій посаді.

"Хороше запитання… Ви мені скажіть, ось я візьму і викличу футболіста з Росії — ви ж мене порвете, так (посміхається)? Ні?".

Розумієте, зараз я не розглядаю питання з чемпіонату Росії. А знаєте, чому? У лютому я сидів удома… взяв — і просто пішки пішов містом. Підійшов до Михайлівської церкви. І звідти вниз до стадіону Динамо веде дорога, до музею. Зайшов в Андріївську церкву відреставровану, подивився, в Софіївський собор… А в стороні від Михайлівської — фотографії. Я побачив, скільки наших загинуло військових. І дівчата, і хлопці молоді. Стільки прізвищ, стільки фотографій… Я зрозумів, що зараз ані футболістів з Росії, ані примирення апріорі бути не може. Там залишилося стільки і дітей, і сиріт… Тому — ні, зараз ні, ніяк. Може, з часом… Але на даному етапі — ні. Кажу прямо і відверто", - сказав Петраков.

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