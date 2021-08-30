Кобін пояснив нічию з Минаєм

Головний тренер Миная Василь Кобін оцінив нічию з Шахтарем (1:1) у 6-му турі УПЛ.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Це дійсно для нас історія. У нас була важка гра, але в якійсь мірі ми скористалися втомою Шахтаря після Ліги чемпіонів.

Мої футболісти показали хороший характер і досить непогану гру, що і дозволило нам здобути одне очко.

Свою роль зіграло видалення. Слава Богу, що наші футболісти в таких іграх набираються досвіду і здобувають очки", — розповів Кобін.