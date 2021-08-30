Рух надійно зіграв в обороні у матчі 6 туру УПЛ проти ФК Львів.

Про це розповів головний тренер Руха Леонід Кучук.

"Ця гра могла скластись по-різному. Перемагає той, хто менше помиляється і хто краще грає в обороні та атаці. Впродовж майже усього матчу ми надійно грали в обороні та в позиційному володінні. Так, були напружені останні хвилини, але це більше емоції. Трохи невдало виходили у швидкі атаки, але у будь-якій грі є позитивні та негативні моменти.

Я дуже добре відчув дух львівського дербі. Запрошую вболівальників приходити на кожен наш матч. У Львові дуже люблять футбол. Тут надзвичайно хороші вболівальники. Чим більше буде вболівальників на цьому чудовому стадіоні, тим цікавішими будуть матчі. Вдячний усім, хто сьогодні прийшов на цей поєдинок", – сказав Кучук.