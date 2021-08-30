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Кучук: Перемагає той, хто менше помиляється

Сьогодні 10:29 271 0
Леонід Кучук прокоментував перемогу над ФК Львів
Кучук: Перемагає той, хто менше помиляється
#Рух, #Львів, #УПЛ

Джерело - fcrukh.com.

Рух надійно зіграв в обороні у матчі 6 туру УПЛ проти ФК Львів.

Про це розповів головний тренер Руха Леонід Кучук. 

"Ця гра могла скластись по-різному. Перемагає той, хто менше помиляється і хто краще грає в обороні та атаці. Впродовж майже усього матчу ми надійно грали в обороні та в позиційному володінні. Так, були напружені останні хвилини, але це більше емоції. Трохи невдало виходили у швидкі атаки, але у будь-якій грі є позитивні та негативні моменти.   

Я дуже добре відчув дух львівського дербі. Запрошую вболівальників приходити на кожен наш матч. У Львові дуже люблять футбол. Тут надзвичайно хороші вболівальники. Чим більше буде вболівальників на цьому чудовому стадіоні, тим цікавішими будуть матчі. Вдячний усім, хто сьогодні прийшов на цей поєдинок", – сказав Кучук.

Нагадаємо, Рух вдесятьох здолав Львів у 6 турі.

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