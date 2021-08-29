УПЛ. Рух вдесятьох здолав Львів у 6 турі

Джерело - Чемпіон.
Рух здобув мінімальну перемогу над ФК Львів у рамках 6 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Ренан у свої ворота
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
6 тур, 29 серпня
Рух - Львів 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 67 автогол Ренан
Рух: Паньків, Карасюк, Федорчук(Лях 90+4), Притула(Кухарук 86), Климчук(Сич 90+4), Білий, Гагун, Борячук(Карабін 86), Кузик(Бойчук 56), Мисик, Мартинюк
Запаснні: Бандура, Таллес, Бойчук, Роман, Кондраков, Карабін, Сич, Кухарук, Лях
Львів: Ільющенков, Романчук(Крушинський 82), Махмутовіч, Якімець, Політило, Брікнер(Альваро 69), Бусько, Ернест, Чір'як(Довгий 69), Нич(Ренан 59), Грисьо(Семенів 59)
Запасні: Костик, Крушинський, Семенів, Ренан, Довгий, Ременяк, Шина, Зозуля, Альваро
Попередження: Борячук 27, Махмутович 27, Романчук 48, Ернест 58, Білий 78
Червона картка: Карабін 90+5